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Трамп планує ввести режим НС для застосування мит відносно Мексики


Спробу ввести режим НС може заблокувати Конгрес

Президент США Дональд Трамп планує оголосити про введення нового режиму НС для застосування мит відносно Мексики з метою протидії нелегальній міграції та контрабанді наркотиків. Про це пише The Hill.

Повідомляється, що про це свідчить попередній варіант декларації, текст якої опинився в четвер у розпорядженні газети.

У документі говориться, що США неодноразово зверталися до уряду Мексики з тим, щоб він взяв на себе відповідальність і допоміг скоротити масштаб масової міграції, однак він "не зміг пом'якшити цю проблему".

Як зазначає The Hill, у випадку введення в дію такої декларації її може спробувати заблокувати Конгрес США, як це вже було з лютневою декларацією про введення режиму НС на південному кордоні країни. Про намір внести таку резолюцію вже повідомив голова комітету Палати представників Конгресу США з доходів та податків Річард Ніл (демократ від штату Массачусетс). Однак, як і попереднього разу, на неї може накласти вето Трамп, відзначає видання.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що готується ввести нові мита щодо Мексики в разі провалу переговорів по боротьбі з нелегальною міграцією.

Раніше РБК-Україна писав, що Трамп заявляв, що якщо ситуація на кордоні з Мексикою не буде змінена, до липня мита зростуть до рівня 10%, в серпні вони будуть становити 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.

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