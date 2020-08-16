Трамп планує зустріч з Путіним до виборів у США, - NBC

Президент США Дональд Трамп до виборів президента в листопаді 2020 року може провести зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. Сторони можуть продовжити дію угоди про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III).

Про це повідомляє NBC News з посиланням на обізнані джерела.

За даними джерел, Трамп хоче показати виборцям, що здатний укладати угоди. Він уже повідомив своїм помічникам про намір провести зустріч з Путіним до 3 листопада - дати виборів в США.

Повідомляється, що дія угоди про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) закінчується в 2021 році і її продовження може розглядатися Трампом як можливість зміцнити позиції в боротьбі за пост президента.

NBC зазначає, що Білий дім розглядає різні варіанти для зустрічі президентів. Одним з варіантів називається Нью-Йорк.

Нагадаємо, раніше Трамп відхилив пропозицію Путіна взяти участь в онлайн-саміті щодо з Ірану.

Хоча до цього Трамп назвав світовою проблемою укладення ядерної угоди з Росією.

