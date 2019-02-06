Трамп планує переглянути підхід США до війн

За його словами, великі країни не беруть учать у нескінченних війнах

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного послания к Конгрессу заявил, что пересмотрит подход к участию Соединенных Штатов в войнах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Трамп подчеркнул, что считает, что большие страны не должны принимать участие в длительных военных конфликтах.

"Я обещал новый подход, еще будучи кандидатом в президенты. Большие страны не принимают участия в бесконечных войнах", - сказал президент США.

Он также отметил, что США продолжат внимательно следить за политикой властей Ирана, которые скандировали лозунг "Смерть Америке!" и угрожали геноцидом еврейского народа.

Глава Белого дома также добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать "народ Венесуэлы в его стремлении к завоеванию свободы".

РБК-Украина писало, что Верхняя палата Конгресса США (Сенат) приняла поправку, которая призывает не спешить с выводом американского контингента из Сирии и Афганистана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оставить американское военное присутствие в Ираке для слежения за Ираном.