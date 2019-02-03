Трамп залишить війська в Іраку

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Президент США повідомив, що це необхідно для стеження за Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір залишити американську військову присутність в Іраці для стеження за Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Трамп повідомив, що наразі він лише хоче мати можливість спостерігати.

"У нас є неймовірна і дорога військова база, побудована в Іраку. Вона ідеально розташована для того, щоб спостерігати за всіма частинами неспокійного Близького Сходу", - заявив президент США.

Він вважає, що якщо існують проблеми, або якщо хтось має намір розробляти ядерну зброю, то завдяки цьому вони зможуть про це знати раніше, аніж вони це зроблять.

Трамп давно критикує присутність армії США на території Іраку, називаючи це "однією з найбільших помилок", однак він і його підлеглі стверджують, що Іран може нанести серйозну загрозу для безпеки Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп допускає можливість військового втручання в Венесуелу. Президент США заявив, що це є одним з можливих варіантів.