Сенат США закликав Трампа не поспішати з виведенням військ із Сирії та Афганістану

Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

На думку сенаторів, необхідно переконатися, що обидва угруповання дійсно не здатні на активні дії

Верхня палата Конгресу США (Сенат) ухвалила поправку, яка закликає не поспішати з виведенням американського контингенту з Сирії та Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За резолюцію проголосували 70 сенаторів, проти - 26.

Як зазначає агентство, поправка визнає прогрес у боротьбі з "Ісламською державою" (ІДІЛ) і "Аль-Каїдою" в Сирії і Афганістані, але попереджає, що стрімкий відхід без ефективного забезпечення завоювань може дестабілізувати регіон і створити вакуум, який можу заповнити Іран або Росія.

Сенатори вважають, що перш ніж вивести війська з цих країн, необхідно переконатися, що обидва угруповання дійсно не здатні на активні дії протягом тривалого часу.

Агентство відзначає, що резолюція Сенату суперечить політиці адміністрації Дональда Трампа, незважаючи на те, що більшість у Сенаті після виборів 2018 року становлять однопартійці президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані закликав лідера США Дональда Трампа не виводити американські війська з Афганістану. Можливе виведення американських військ після 20 років викликає занепокоєння в афганському суспільстві, йдеться в посланні