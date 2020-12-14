Трамп не планує робити прививку від коронавірусу одним з перших

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не планує робити щеплення проти COVID-19. Він перехворів COVID-19 у жовтні.

Про це написав на своїй сторінці в Twitter.

Трамп пояснив, що сам поки не буде проходити вакцинацію, але "з нетерпінням чекає" можливості прищепитися в підходящий момент.

"Люди, що працюють в Білому домі, повинні отримати вакцину дещо пізніше в рамках програми (вакцинації, - ред.), якщо в цьому немає особливої необхідності. Я попросив внести це коригування", - написав він.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що Дональду Трампу і віце-президенту Майку Пенс разом з іншими співробітниками Білого дому запропонують одними з першими щепитися від коронавірусу.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що глобальна ініціатива COVAX отримала майже 1 млрд доз вакцини від коронавірусу.