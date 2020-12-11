Майже 1 млрд доз вакцин від COVID готові для механізму COVAX, - ВООЗ

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)

Глобальна ініціатива COVAX отримала майже 1 млрд доз вакцини від коронавірусу. У механізмі в цей час для отримання вакцини беруть участь 189 країн.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу.

"В рамках Фонду COVAX вже забезпечено майже 1 мільярд доз трьох кандидатів на вакцини проти COVID-19, і нині в ньому беруть участь 189 країн", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 14 грудня Міністерство охорони здоров'я подасть другу заявку на отримання вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX.

18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення вакцини від коронавірусу Україні, як тільки її зареєструють. Україна безкоштовно отримає кількість доз вакцини для 4 млн населення.

На початку грудня МОЗ подавав заявку на вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна готується до підписання угоди з глобальним механізмом COVAX з постачання вакцини від COVID-19. Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX.