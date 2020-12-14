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Трамп не планирует делать прививку от коронавируса одним из первых

Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку против COVID-19. Он переболел COVID-19 в октябре.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп пояснил, что сам пока не будет проходить вакцинацию, но "с нетерпением ждет" возможности привиться в подходящий момент.

"Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже в рамках программы (вакцинации, - ред.), если в этом нет особой необходимости. Я попросил внести эту корректировку", - написал он.

Напомним, издание Bloomberg писало, что Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что глобальная инициатива COVAX получила почти 1 млрд доз вакцины от коронавируса.

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