Трамп после встречи с освобожденными заложниками дал ХАМАС "последнее предупреждение"

Освобожденные израильтяне выстроились перед столом главы государства. Несколько из них во время короткой встречи обратились к Трампу с просьбами поспособствовать освобождению остальных людей, находящихся в плену террористов.

"Вы были посланы Богом, чтобы освободить их. Вы действительно можете помочь. У вас есть сила, чтобы это сделать", - сказал Омер Шем Тов.

"Вы были нашей надеждой, когда мы были там, а теперь Вы - их надежда", - отметила Наама Леви.

Трамп спросил у освобожденных думали ли они, что не вернутся из плена, пока он не был президентом. Несколько заложников ответили: "Нет".

Леви отметил, что сразу же после избрания, "мы услышали, что Вы хотите сделать все, чтобы заключить сделку как можно быстрее" и добавил, что "Вы дали нам надежду".

"Мы сказали: "Лучше верните нам этих людей, выпустите их". Мы так и сказали, и что-то произошло. Теперь мы должны выпустить остальных", - сказал Трамп.

Президент отметил, что "мы очень упорно работаем над этим" и "мы вытащим их оттуда", а также пожал руку каждому из освобожденных заложников.

"Пожалуйста, сделайте это еще раз", - отметила Эли Шараби.

Ультиматум ХАМАСу

Вскоре после встречи, Дональд Трамп на своей странице в соцсети Х призвал террористов ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела всех убитых ими людей. Иначе президент США пригрозил им "концом".

Он отметил, что "посылает Израилю всё необходимое для завершения работы" и что "ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете, как я говорю".

"Я только что встречался с вашими бывшими заложниками, чьи жизни вы разрушили. Это ваше последнее предупреждение! Для руководства, сейчас настало время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс", - сказал Трамп.

Президент также обратился к жителям Сектора Газа с просьбой освободить заложников и подчеркнул, что если они этого не сделают, то им грозит смерть.