Трамп после встречи с освобожденными заложниками дал ХАМАС "последнее предупреждение"

Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с группой освобожденных заложников. После общения президент призвал палестинских боевиков освободить остальных пленных, в противном случае пригрозив им смертью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Освобожденные израильтяне выстроились перед столом главы государства. Несколько из них во время короткой встречи обратились к Трампу с просьбами поспособствовать освобождению остальных людей, находящихся в плену террористов.
"Вы были посланы Богом, чтобы освободить их. Вы действительно можете помочь. У вас есть сила, чтобы это сделать", - сказал Омер Шем Тов.
"Вы были нашей надеждой, когда мы были там, а теперь Вы - их надежда", - отметила Наама Леви.
Трамп спросил у освобожденных думали ли они, что не вернутся из плена, пока он не был президентом. Несколько заложников ответили: "Нет".
Леви отметил, что сразу же после избрания, "мы услышали, что Вы хотите сделать все, чтобы заключить сделку как можно быстрее" и добавил, что "Вы дали нам надежду".
"Мы сказали: "Лучше верните нам этих людей, выпустите их". Мы так и сказали, и что-то произошло. Теперь мы должны выпустить остальных", - сказал Трамп.
Президент отметил, что "мы очень упорно работаем над этим" и "мы вытащим их оттуда", а также пожал руку каждому из освобожденных заложников.
"Пожалуйста, сделайте это еще раз", - отметила Эли Шараби.
Вскоре после встречи, Дональд Трамп на своей странице в соцсети Х призвал террористов ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела всех убитых ими людей. Иначе президент США пригрозил им "концом".
Он отметил, что "посылает Израилю всё необходимое для завершения работы" и что "ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете, как я говорю".
"Я только что встречался с вашими бывшими заложниками, чьи жизни вы разрушили. Это ваше последнее предупреждение! Для руководства, сейчас настало время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс", - сказал Трамп.
Президент также обратился к жителям Сектора Газа с просьбой освободить заложников и подчеркнул, что если они этого не сделают, то им грозит смерть.
С 19 января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня и обмена заложниками. С тех пор исламисты освобождают живых пленных и возвращают тела погибших, а израильское правительство освобождает палестинских заключенных.
В течение февраля состоялось несколько раундов обменов. Однако 23 февраля Израиль приостановил процесс и обвинил ХАМАС в нарушении условий обмена.
27 февраля исламисты передали Израилю тела еще четырех погибших заложников и озвучили условие освобождения остальных пленных.
По данным СМИ, США тайно ведут переговоры с ХАМАС об освобождении американских граждан, которых удерживают в плену в Секторе Газа.
Тем временем Израиль одобрил план продления режима прекращения огня с ХАМАС, выдвинутый спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Согласно плану, Иерусалим был готов приостановить боевые действия на период Рамадана (с 28 февраля по 29 марта) и Песаха (12-19 апреля).
Но ХАМАС отказался от этого предложения, после чего Израиль остановил ввоз гуманитарной помощи в Сектор Газа.
Есть риск возобновления масштабных боевых действий в регионе.
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