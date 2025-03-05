США ведут тайные переговоры с ХАМАС по освобождению заложников, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа ведет секретные переговоры с палестинской группировкой ХАМАС о возможности освобождения американских заложников, которых удерживают в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщили источники агентства, специальный посланник США по делам заложников Адам Болер в последние недели проводит прямые переговоры с ХАМАС в столице Катара Дохе.

До недавнего времени США избегали прямых переговоров с боевой группировкой. ХАМАС находится в списке иностранных террористических организаций с 1997 года.

Reuters отмечает, что такие переговоры противоречат давней политике США против прямых контактов с группировками, которые Вашингтон причисляет к террористическим организациям.

Источники сообщили, что переговоры были сосредоточены на освобождении американских заложников, которые все еще удерживаются в Газе.

В то же время другой из источников рассказал, что они также включали обсуждение более широкого соглашения об освобождении всех оставшихся заложников и о том, как достичь долгосрочного перемирия между Израилем и ХАМАС.