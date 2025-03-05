ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

США ведут тайные переговоры с ХАМАС по освобождению заложников, - Reuters

Среда 05 марта 2025 21:01
UA EN RU
США ведут тайные переговоры с ХАМАС по освобождению заложников, - Reuters Фото: США ведут тайные переговоры с ХАМАС по освобождению заложников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Администрация президента США Дональда Трампа ведет секретные переговоры с палестинской группировкой ХАМАС о возможности освобождения американских заложников, которых удерживают в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили источники агентства, специальный посланник США по делам заложников Адам Болер в последние недели проводит прямые переговоры с ХАМАС в столице Катара Дохе.

До недавнего времени США избегали прямых переговоров с боевой группировкой. ХАМАС находится в списке иностранных террористических организаций с 1997 года.

Reuters отмечает, что такие переговоры противоречат давней политике США против прямых контактов с группировками, которые Вашингтон причисляет к террористическим организациям.

Источники сообщили, что переговоры были сосредоточены на освобождении американских заложников, которые все еще удерживаются в Газе.

В то же время другой из источников рассказал, что они также включали обсуждение более широкого соглашения об освобождении всех оставшихся заложников и о том, как достичь долгосрочного перемирия между Израилем и ХАМАС.

Напомним, недавно Израиль согласился на план, предложенный специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, о продлении режима прекращения огня с ХАМАСом в Секторе Газа.

Власти Иерусалима предупредили, что в случае отказа палестинской группировки от этого плана, война может быть возобновлена.

Однако ХАМАС все же отказался от предложенного плана.

Позже правительство Израиля приняло решение закрыть пограничные переходы с Сектором Газа и прекратить ввоз гуманитарной помощи из-за отказа ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Сектор Газа Освобождение заложников
NEWS
На следующей неделе должны быть первые результаты по встрече США и Украины , - Зеленский
На следующей неделе должны быть первые результаты по встрече США и Украины , - Зеленский
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины