США ведут тайные переговоры с ХАМАС по освобождению заложников, - Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа ведет секретные переговоры с палестинской группировкой ХАМАС о возможности освобождения американских заложников, которых удерживают в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщили источники агентства, специальный посланник США по делам заложников Адам Болер в последние недели проводит прямые переговоры с ХАМАС в столице Катара Дохе.
До недавнего времени США избегали прямых переговоров с боевой группировкой. ХАМАС находится в списке иностранных террористических организаций с 1997 года.
Reuters отмечает, что такие переговоры противоречат давней политике США против прямых контактов с группировками, которые Вашингтон причисляет к террористическим организациям.
Источники сообщили, что переговоры были сосредоточены на освобождении американских заложников, которые все еще удерживаются в Газе.
В то же время другой из источников рассказал, что они также включали обсуждение более широкого соглашения об освобождении всех оставшихся заложников и о том, как достичь долгосрочного перемирия между Израилем и ХАМАС.
Напомним, недавно Израиль согласился на план, предложенный специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, о продлении режима прекращения огня с ХАМАСом в Секторе Газа.
Власти Иерусалима предупредили, что в случае отказа палестинской группировки от этого плана, война может быть возобновлена.
Однако ХАМАС все же отказался от предложенного плана.
Позже правительство Израиля приняло решение закрыть пограничные переходы с Сектором Газа и прекратить ввоз гуманитарной помощи из-за отказа ХАМАС.
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