Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому

"Я вскоре позвоню в НАТО. Я позвоню разным людям, которых считаю нужным, и, конечно, позвоню президенту Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече. Окончательное решение остается за ними", - заявил Трамп.

Подробно о том, что сейчас известно о встрече Трампа и Путина

Напомним, изначально встреча Трампа и Путина должна была пройти в формате "тет-а-тет". Однако на встрече с американской стороны кроме Трампа присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и посланник Стив Уиткофф. Они сидят рядом с Трампом.

А вместе с Путиным были министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков, которые находятся рядом с Путиным.

Саммит на Аляске: что известно

