Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп планирует позвонить лидерам страны НАТО и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я вскоре позвоню в НАТО. Я позвоню разным людям, которых считаю нужным, и, конечно, позвоню президенту Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече. Окончательное решение остается за ними", - заявил Трамп.

Подробно о том, что сейчас известно о встрече Трампа и Путина - читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Напомним, изначально встреча Трампа и Путина должна была пройти в формате "тет-а-тет". Однако на встрече с американской стороны кроме Трампа присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и посланник Стив Уиткофф. Они сидят рядом с Трампом.

А вместе с Путиным были министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков, которые находятся рядом с Путиным.

Саммит на Аляске: что известно

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в Анкоридже, штат Аляска. Главной темой их переговоров станет война против Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

 

Встреча Трампа и ПутинаВойна в УкраинеДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАляска