Трамп о повышении тарифов: может быть больно для Америки, но это стоит того

"Такие страны, как Канада, Мексика, Китай и многие другие, которые невозможно назвать, продолжают десятилетиями обворовывать Америку, как в сфере торговли, так и в сфере преступности и поставки наркотиков, которым разрешено свободно поступать в Америку", - написал Трамп.

Он считает, что эти дни закончились и Америка больше не будет "глупой страной". Трамп призвал вышеупомянутые государства производить свой продукт на территории США, отметив, что в таком случае никакого повышение тарифов не будет. Президент придерживается позиции, что Соединенные Штаты "не должны терять триллионы долларов на субсидировании других стран".

"Это будет Золотой век Америки! Будет ли больно? Да, возможно. А, возможно, и нет. Но мы сделаем Америку вновь великой, и все это будет стоить той цены, которую придется заплатить", - резюмировал Трамп.