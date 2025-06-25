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Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО сегодня

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки и Владимир Зеленский, президент Украины (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп подтвердил, что встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленский на саммите НАТО, который сегодня проходит в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует The Telegraph.

"Мы обсудим его трудности, немного сложностей. Зеленский - хороший парень. Я имею в виду, что встречусь с ним сегодня. Не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину. Да. Кажется, это наиболее вероятно", - заявил американский лидер.

В том же числе Трамп добавил, что неоднократно разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Последний, по его словам, предложил помощь в вопросе конфликта между Ираном и Израилем, но глава Белого дома попросил его о "помощи в отношении России".

"Хорошо, сказал я, сделайте мне одолжение, помогите нам по России, не по Ирану, но он (Путин, - ред.) был очень приятным. Мы поговорим (с Зеленским, - ред.) об этом, мы поговорим. Я думаю, что прогресс достигается", - добавил он.

 

 

Саммит НАТО в Гааге

С 24 по 25 июня на территории Гааги проходит саммит НАТО. В частности запланировано заседание Совета Украина-НАТО.

Между тем СМИ, которые ознакомились с проектом итогового документа саммита, заявили, что коммюнике не будет обещания принять Украину в Альянс, несмотря на то, что в течение последних лет в итоговых заявлениях саммитов членство называли неотвратимым.

Также вчера. 24 июня, в Белом доме заявили, что Трамп на полях саммита может встретиться с Зеленским. Позже эту информацию подтвердил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО