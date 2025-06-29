Трамп поддержал 500% пошлины, которые могут обвалить продажи российской нефти, - сенатор Грэм

Во время интервью ведущий спросил Грэма, удалось ли убедить Трампа поддержать законопроект о 500%-ных пошлинах против покупателей российских энергоресурсов, который продвигает сенатор. В ответ политик назвал текущую ситуацию "большим прорывом" и напомнил, что именно должен делать законопроект.

"Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, тогда на вашу продукцию, поступающую в Соединенные Штаты, накладывается 500% тариф", - пояснил сенатор.

Грэм также напомнил, что более 70% нефти из России покупают Китай и Индия. Таким образом, они финансируют российскую военную машину, этому нужно положить конец.

"Мой законопроект ... позволит президенту ввести тарифы на Китай, Индию и другие страны, чтобы удержать их от поддержки военной машины Путина и заманить его за стол переговоров", - пояснил он.

Сенатор добавил, что впервые Трамп сказал ему о поддержке законопроекта во время игры в гольф.

"Вчера впервые президент сказал мне... Я играл с ним в гольф. Он говорит, что время внести ваш законопроект. В законопроекте есть отказ от санкции, господин президент. Вы отвечаете за то, будет ли он внедряться или нет. Но мы собираемся дать президенту Трампу инструмент в том арсенале, которого у него нет сегодня", - рассказал Грэм.

Сенатор также отметил, что планируется принять законопроект в Конгрессе уже в следующем месяце - после традиционного перерыва, который завершится 7 июля. Грэм уверен, что Трамп подпишет документ после его принятия конгрессменами.

"Я думаю, что мы на верном пути... Мы пытаемся посадить Путина за стол переговоров", - добавил он.