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Трамп не исключил правительственный "шатдаун" в США и уже определил виновных

Понедельник 10 марта 2025 05:11
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Трамп не исключил правительственный "шатдаун" в США и уже определил виновных Фото: президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп не исключил объявления в стране правительственного "шатдауна". Он подчеркнул, что виновными в этом будут конгрессмены от Демократической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Демократы хотят этого. Они хотят разрушить страну. Поэтому я не могу вам сказать, но это может произойти. Этого не должно было произойти, и, вероятно, не произойдет", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Глава Белого дома также верит в одобрение внесенного в Конгресс законопроекта о временном прекращении финансирования правительства.

"Я думаю, что бюджетная резолюция будет принята. Посмотрим. Однако это может произойти, вы никогда не знаете", - сказал Трамп.

Риск правительственного "шатдауна" в США

Правительственным "шатдауном" называют ситуацию, когда часть американских правительственных структур вынужденно приостанавливает работу из-за вовремя не утвержденного финансирования на следующий год.

Последний дедлайн для финансирования завершился 20 декабря 2024 года.

В декабре спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес в Конгресс законопроект о временном бюджете.

21 декабря обе палаты Конгресса утвердили документ, который продлил финансирование правительства до 14 марта 2025 года.

8 марта лидеры республиканцев в Палате представителей представили новый законопроект о временном финансировании правительства США. Демократы заявили, что не поддержат его.

Ожидается, что Палата представителей проголосует за одобренную Трампом бессрочную резолюцию во вторник, 11 марта, поскольку в конце недели правительственное финансирование завершится.

Утверждение обеспечивает финансирование правительства до 30 сентября и призвано выиграть время для Трампа и лидеров Республиканской партии, чтобы провести ключевые пункты президентской повестки дня через Конгресс этим летом.

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