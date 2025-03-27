Автоотрасль Европы под ударом: акции крупнейших компаний падают из-за пошлин Трампа

Европейские акции упали после того, как Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт автомобилей. Это вызвало опасения, что торговая политика президента США нанесет ущерб корпоративным доходам и экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,6%, а немецкий индекс DAX, где базируются некоторые из крупнейших автопроизводителей региона, упал на 0,8%.

Автомобильный сектор упал на 1,6%, акции Mercedes-Benz Group подешевели на 2,7%, акции Volkswagen снизились на 1,6%, а Stellantis на 3,2%. Производитель автозапчастей Valeo подешевел на 4,7%.

Инвесторы ожидают дальнейших пошлин от Трампа, который 2 апреля пообещал так называемые взаимные пошлины, которые могут усилить напряженность с ключевыми торговыми партнерами. Президент США также пообещал более суровое наказание для ЕС и Канады, если они объединят силы против США.

"С объявлением об импорте автомобилей рынки должны осознать, что объявления 2 апреля будут иметь важное значение в отношении взаимных тарифов", - сказал Александр Эзез , главный инвестиционный директор Group Richelieu в Париже. "Мы сохраняем осторожность в краткосрочной перспективе на фондовых рынках, которые еще не восприняли этот сдвиг".

Европейские акции в этом году по-прежнему превосходят индекс S&P 500, увеличившись с начала года на 7,5% благодаря планам Германии по расходам.

Однако среди стратегов нет единого мнения о том, что опережающие показатели Европы сохранятся в течение всего года, учитывая неопределенность вокруг торговой войны, траекторию инфляции в США и ход войны России на Украине.

"Рассматривая это с точки зрения теории игр, нельзя исключать, что ответные меры со стороны Канады и Европейского союза могут привести к чему-то иррациональному, к новому шоку и вместе с ним к дальнейшей нестабильности", - говорит Беатрис Гедж, руководитель исследований Swiss Life Asset Managers в Париже.