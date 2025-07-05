Трамп подписал резонансный "мегазаконопроект" о налогах и расходах

Президент США Дональд Трамп подписал закон о налогах и расходах. Документ содержит ряд приоритетов, которые политик продвигал в своей предвыборной кампании, но которые критикуют эксперты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома и издание Bloomberg.
Президент подписал закон во время церемонии в Белом доме по случаю Дня Независимости США 4 июля.
"Это действительно - обещания даны, обещания выполнены", - сказал Трамп перед подписанием документа на открытой церемонии, которой предшествовал пролет истребителей F-35 ВВС США.
Он также назвал законопроект "самой большой победой на сегодня".
Бюджетный законопроект объемом 3,4 трлн долларов, предусматривает продление налоговых льгот, временные новые налоговые послабления для работников, получающих "чаевые", а также финансирование мер по борьбе с нелегальной миграцией.
В Bloomberg убеждены, что этот закон стал большой политической победой для президента, второй срок которого до сих пор характеризовался преимущественно исполнительными, а не законодательными инициативами.
Закон усиливает влияние Трампа на Республиканскую партию, лидеры которой на Капитолийском холме обеспечили прохождение законопроекта через Палату представителей и Сенат на этой неделе.
Чтобы успеть до установленной им даты 4 июля, Трамп лично проводил телефонные переговоры и приглашал некоторых законодателей в Белый дом, оказывая давление на ключевых сомнительных членов Конгресса.
Республиканские лидеры в Конгрессе преодолели минимальные преимущества в голосах, единственное сопротивление со стороны демократов и возражения со стороны фискальных консерваторов и умеренных, чтобы принять законопроект до установленного президентом срока, который совпал с празднованием Дня независимости.
Впрочем, как отмечает Bloomberg, этот законодательный успех связан с политическими рисками как для президента, так и для Республиканской партии, последствия которых могут ощущаться на протяжении многих лет.
Бюджетный пакет предусматривает существенное сокращение финансирования и новые административные ограничения для программ помощи по питанию и здравоохранению, которые составляют социальную поддержку для работающих и безработных американцев.
По оценкам независимого Бюджетного управления Конгресса, эти изменения приведут к потере медицинского страхования по программе Medicaid примерно для 11,8 млн американцев. Некоторые эксперты предупреждают, что сокращение выплат для больниц могут привести к закрытию медицинских учреждений в сельской местности.
Кроме того, эти сокращения привели к снижению общественной поддержки плана Трампа - по последним опросам, он является непопулярным среди населения.
Некоторые сенаторы-республиканцы предупреждают, что партия может столкнуться с электоральным ответом на выборах. Демократы уже пообещали использовать этот законопроект как аргумент против республиканцев в предвыборной кампании перед предстоящими промежуточными выборами.
Трамп и его сторонники назвали законопроект толчком к экономическому возрождению, игнорируя беспристрастные прогнозы, согласно которым пакет приведет к росту государственного долга.
"Наша страна экономически взлетит, как ракета", - заявил Трамп, отвергая результаты соцопросов, свидетельствующие о непопулярности закона.
Администрация Трампа называет бюджетный законопроект "Big Beautiful Bill" ("большой красивый законопроект" или "мегазаконопроект").
Это неофициальная, эмоционально окрашенная популистская фраза, которую Трамп часто использовал в отношении любого документа или соглашения, которое он считал важным и "хорошим", как что-то большое, эффективное, привлекательное с точки зрения политики и влияния.
Законопроект прошел сложный путь утверждения и имел скандальный подтекст.
Сенат утвердил документ 1 июля с перевесом в один голос, который дал вице-президент Джей Ди Вэнс. Трамп активизировал контакты с республиканцами в Сенате, чтобы добиться такого результата.
Палата представителей рассматривала и утвердила законопроект 3 июля также с минимальным перевесом в голосах.
Одним из ярых критиков документа является бизнесмен Илон Маск. По его мнению, документ спровоцирует существенное повышение государственного долга США.
Маск неоднократно открыто критиковал закон в соцсетях, что вызвало эмоциональный конфликт с Трампом в июне.
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