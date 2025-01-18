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Трамп в первые часы правления начнет политику по депортации мигрантов, - CNN

Фото: избранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Компания Дональда Трампа завершает работу над пакетом жестких указов по вопросам иммиграции. Ожидается, что они будут опубликованы всего через несколько часов после того, как избранный президент США вступит в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам двух источников, пакет мер представляет собой кардинальное изменение иммиграционной политики. Он коснется иммигрантов, уже пребывают в Соединенных Штатах, и мигрантов, которые ищут убежище на границе США и Мексики. Это в свою очередь, положит начало репрессиям в сфере иммиграции, которые будут иметь последствия для людей по всей стране.

План включает в себя:

  • проверки иммиграционной и таможенной служб США в крупных мегаполисах;
  • отправку дополнительных ресурсов Пентагона на южную границу США;
  • введение дополнительных ограничений на въезд в Соединенные Штаты;
  • отмену политики эпохи Байдена.

"Вы увидите самолеты для высылки, сообщения об арестах, действия ICE в юрисдикциях-убежищах. По мере приближения 30 дней и первых 100 дней вы увидите последовательный барабанный бой", - сказал один источник CNN, имея ввиду планы новой администрации по депортации.

Также собеседники утверждают, что команда Трампа, по крайне мере на начальном этапе, сосредоточится на нелегальных иммигрантах с криминальным прошлым, которые подлежат депортации в больших мегаполисах, таких как Вашингтон, округ Колумбия, Денвер и Чикаго. Но другие иммигранты, которые будут обнаружены в ходе этих операций, также могут быть взяты под стражу.

Основными игроками по ключевому пункту повестки дня Трампа являются:

  • губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, который будет номинирован в пятницу на пост министра внутренней безопасности;
  • Том Хоман - будущий глава пограничной службы;
  • Стивен Миллер - будущий заместить штаба по политике и советник по внутренней безопасности.

CNN резюмируя пишет, что Трамп унаследует относительно спокойную южную границу США, но его команда готовится к действиям по усилению безопасности границ и реализации политики, которая радикально изменит иммиграционную систему Соединенных Штатов.

Напомним, что еще в конце декабря 2024 года New York Post писало, что Трамп пообещал начать "самую масштабную операцию по депортации" в истории США сразу после своей инаугуруации.

Также мы писали, что Трамп готовится подписать более 100 указов в первый день работы в Белом доме. Как уже известно, они будут касаться вопросов безопасности границ, депортаций и ряда других политических приоритетов.

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