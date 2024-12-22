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Трамп обещает после инаугурации "самую масштабную операцию по депортации" в истории США

Воскресенье 22 декабря 2024 23:52
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Трамп обещает после инаугурации "самую масштабную операцию по депортации" в истории США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Избранный президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп пообещал начать "самую масштабную операцию по депортации" в истории страны. Она планируется сразу после инаугурации 20 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Во время выступления в воскресенье, 22 декабря, на конференции Turning Point Action AmericaFest в Аризоне Трамп сделал ряд заявлений о планах после возвращения в Белый дом и вступления в должность президента США.

"В мой первый день возвращения в Овальном кабинете я подпишу исторический список исполнительных приказов о закрытии нашей границы для нелегальных иностранцев и прекращении вторжения в нашу страну", - сказал он.

По словам Трампа, в тот же день "мы начнем самую масштабную операцию по депортации в американской истории, масштабнее даже операции президента Дуайта Эйзенхауэра".

Напомним, во время предвыборной гонки Трамп обещал провести кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов, проживающих в США. Он назначил своим уполномоченным по вопросам приграничья Тома Гомана для выполнения этой миссии.

Заявления Трампа о двух полах и сохранении TikTok

Избранный президент США во время выступления 22 декабря на конференции также высказался о хороших для республиканцев результатах среди молодых избирателей и высказался против ограничения работы TikTok в стране.

Материнская компания этой соцсети ByteDance имеет крайний срок до 19 января 2025 года для того, чтобы отказаться от TikTok в Google и Apple. В противном случае ей грозит запрет в американских магазинах приложений.

"Я думаю, что нам придется начать думать о TikTok. Мы действительно заходили в TikTok. Мы получили замечательную реакцию с миллиардами просмотров... и это было так замечательно видеть", - сказал Трамп.

Кроме того, будущий президент США сделал заявление о намерении утвердить в США на законодательном уровне только два пола: женский и мужской.

"Мы покончим с трансгендерным безумием, я подпишу приказы о прекращении полового увечья детей. Под моей администрацией в США будет только два пола: мужской и женский. Мы уберем понятие трансгендерности у военных, начальных и средних школах", - говорится в заявлении Трампа.

Также ранее РБК-Украина писало, что во время выступления 22 декабря Трамп заявил о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот шаг якобы направлен на более быстрое завершение войны РФ против Украины.

Кроме того, Трамп пообещал закончить войну РФ с Украиной, и также не допустить Третью мировую.

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