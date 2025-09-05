США пересмотрят 38-летний договор о ракетах ради экспорта тяжелых ударных дронов, - СМИ

Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке планирует изменить трактовку 38-летнего договора о контроле вооружений, чтобы разрешить экспорт современных беспилотников MQ-9 Reaper и других ударных БПЛА за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Информагентство со ссылкой на источники отмечает, что новое толкование договора предоставит США возможность продажи более 100 дронов MQ-9 Саудовской Аравии, о чем королевство пригласило весной этого года. Это может стать частью объявленного в мае сделки по продаже оружия на сумму 142 миллиарда долларов.
Таким образом, новая интерпретация позволит США классифицировать беспилотники как самолеты, подобные F-16, а не как ракетные системы, обходя ограничение Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), подписанную между 35 странами в 1987 году.
Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, союзники США в Тихоокеанском регионе и Европе также выразили заинтересованность в военных покупках.
Анонимный чиновник сообщил, что намерение Трампа переосмыслить договор является первой частью запланированного "крупного" пересмотра программы военных продаж США за рубеж.
У Трампа ожидают, что новые правила позволят США "стать ведущим поставщиком дронов, а не уступать эту нишу Турции и Китаю".
При этом американские чиновники утверждают, что все продажи дронов по-прежнему будут подлежать процедуре иностранных военных продаж правительства США.
Согласно этой процедуре, проверяется соблюдение прав человека и способность покупателя обеспечить безопасность оружейной системы.
Однако защитники прав человека и сторонники контроля над вооружениями предупреждают, что это может усилить насилие и нестабильность в таких регионах, как Ближний Восток и Южная Азия.
К слову, Китай не является подписантом РКРТ. В то же время среди подписавших договор является Турция, которая, как пишет Reuters, смогла продемонстрировать свои беспилотники Bayraktar-TB2 против российских войск в Украине, поскольку они имеют меньшую дальность действия, более легкие и подпадают под другой стандарт договора, чем более тяжелые беспилотники, такие как Reaper.
Россия же использует как отечественные, так и иранские беспилотники для атак на Украину. США не продавали и не передавали Киеву большие дроны, опасаясь, что передовые технологии могут попасть в руки врага.
Напомним, что на днях Трамп поручил Пентагону готовится к сдерживанию России и Китая. Предложение поступило после того, как в КНР прошел военный парад 3 сентября, на котором показали современное оружие и технику.
Также президент США сегодня опубликовал сообщения о том, что РФ и Индия все больше ориентируются на Китай, формируя более тесные отношения и общие перспективы сотрудничества.