США пересмотрят 38-летний договор о ракетах ради экспорта тяжелых ударных дронов, - СМИ

Информагентство со ссылкой на источники отмечает, что новое толкование договора предоставит США возможность продажи более 100 дронов MQ-9 Саудовской Аравии, о чем королевство пригласило весной этого года. Это может стать частью объявленного в мае сделки по продаже оружия на сумму 142 миллиарда долларов.

Таким образом, новая интерпретация позволит США классифицировать беспилотники как самолеты, подобные F-16, а не как ракетные системы, обходя ограничение Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), подписанную между 35 странами в 1987 году.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, союзники США в Тихоокеанском регионе и Европе также выразили заинтересованность в военных покупках.

Анонимный чиновник сообщил, что намерение Трампа переосмыслить договор является первой частью запланированного "крупного" пересмотра программы военных продаж США за рубеж.

У Трампа ожидают, что новые правила позволят США "стать ведущим поставщиком дронов, а не уступать эту нишу Турции и Китаю".

При этом американские чиновники утверждают, что все продажи дронов по-прежнему будут подлежать процедуре иностранных военных продаж правительства США.

Согласно этой процедуре, проверяется соблюдение прав человека и способность покупателя обеспечить безопасность оружейной системы.

Однако защитники прав человека и сторонники контроля над вооружениями предупреждают, что это может усилить насилие и нестабильность в таких регионах, как Ближний Восток и Южная Азия.

К слову, Китай не является подписантом РКРТ. В то же время среди подписавших договор является Турция, которая, как пишет Reuters, смогла продемонстрировать свои беспилотники Bayraktar-TB2 против российских войск в Украине, поскольку они имеют меньшую дальность действия, более легкие и подпадают под другой стандарт договора, чем более тяжелые беспилотники, такие как Reaper.

Россия же использует как отечественные, так и иранские беспилотники для атак на Украину. США не продавали и не передавали Киеву большие дроны, опасаясь, что передовые технологии могут попасть в руки врага.