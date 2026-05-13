Трамп озвучил самые приоритетные темы на саммите с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит приоритет торговым переговорам во время саммита с китайским коллегой Си Цзиньпином, а теме Ирана он преуменьшил внимание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы будем говорить с президентом Си о многих вещах. Я бы сказал, что больше всего - о торговле", - сказал Трамп журналистам во вторник в Белом доме, уезжая на долгожданную встречу в Пекине.

Он также добавил, что в целом имеет много тем для обсуждения с лидером Китая.

"Честно говоря, я бы не сказал, что Иран - одна из них (приоритетных тем - ред.), потому что мы полностью контролируем Иран", - добавил Трамп и подчеркнул, что либо Тегеран заключит соглашение, либо Иран будет уничтожен.

Издание напоминает, что президент США стремится заключить деловые соглашения и согласовать детали нового торгового соглашения для управления связями между двумя крупнейшими экономиками мира во время встречи с Си.

"Ожидается, что обе стороны обсудят продолжение торгового перемирия, которого они достигли прошлой осенью", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что Китай является основным покупателем иранской нефти, поэтому Пекин призвал к быстрому восстановлению Ормузского пролива, который фактически остается закрытым, поскольку США блокируют порты Ирана, а Тегеран ограничивает поток других международных перевозок.

"Война спровоцировала глобальный энергетический кризис, из-за которого мировые запасы топлива истощаются", - говорится в материале.

Bloomberg также отмечает, что на Трампа давят, чтобы он прекратил войну, и ранее президент США заявлял, что будет давить на Си относительно подхода Пекина к Ирану. Но во вторник Трамп расхваливал свои отношения с Си.

"Мои отношения с президентом Си фантастические. Мы всегда ладили и очень хорошо сотрудничаем с Китаем, и сотрудничество с Китаем было очень хорошим, поэтому мы с нетерпением ждем этого", - сказал Трамп.