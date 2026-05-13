ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп озвучил самые приоритетные темы на саммите с Си Цзиньпином

02:09 13.05.2026 Ср
2 мин
Президент США заявил, что Иран не будет вопросом номер один на саммите с Си
aimg Юлия Маловичко
Трамп озвучил самые приоритетные темы на саммите с Си Цзиньпином Фото: лидеры США и Китая - Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит приоритет торговым переговорам во время саммита с китайским коллегой Си Цзиньпином, а теме Ирана он преуменьшил внимание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Американцы не понимают войну в Иране и критикуют Трампа за цены на АЗС, - соцопрос

"Мы будем говорить с президентом Си о многих вещах. Я бы сказал, что больше всего - о торговле", - сказал Трамп журналистам во вторник в Белом доме, уезжая на долгожданную встречу в Пекине.

Он также добавил, что в целом имеет много тем для обсуждения с лидером Китая.

"Честно говоря, я бы не сказал, что Иран - одна из них (приоритетных тем - ред.), потому что мы полностью контролируем Иран", - добавил Трамп и подчеркнул, что либо Тегеран заключит соглашение, либо Иран будет уничтожен.

Издание напоминает, что президент США стремится заключить деловые соглашения и согласовать детали нового торгового соглашения для управления связями между двумя крупнейшими экономиками мира во время встречи с Си.

"Ожидается, что обе стороны обсудят продолжение торгового перемирия, которого они достигли прошлой осенью", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что Китай является основным покупателем иранской нефти, поэтому Пекин призвал к быстрому восстановлению Ормузского пролива, который фактически остается закрытым, поскольку США блокируют порты Ирана, а Тегеран ограничивает поток других международных перевозок.

"Война спровоцировала глобальный энергетический кризис, из-за которого мировые запасы топлива истощаются", - говорится в материале.

Bloomberg также отмечает, что на Трампа давят, чтобы он прекратил войну, и ранее президент США заявлял, что будет давить на Си относительно подхода Пекина к Ирану. Но во вторник Трамп расхваливал свои отношения с Си.

"Мои отношения с президентом Си фантастические. Мы всегда ладили и очень хорошо сотрудничаем с Китаем, и сотрудничество с Китаем было очень хорошим, поэтому мы с нетерпением ждем этого", - сказал Трамп.

Как известно, встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 13-15 мая. Ожидается, что стороны продолжат достигнутое в прошлом году торговое соглашение.

Предполагалось, что значительное внимание уделят и Ирану. Например, РБК-Украина писало, что госсекретарь США Марко Рубио надеется - Китай надавит на Тегеран для разблокирования Ормузского пролива, поскольку это слишком негативно влияет на внутриполитическую ситуацию в США и мировую экономику в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Новости
Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах
Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах
Аналитика
Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай
Сергей Новиковредактор ленты новостей Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай