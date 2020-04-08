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Пенс заявив про поліпшення ситуації з коронавірусом в США

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 05:14
Пенс заявив про поліпшення ситуації з коронавірусом в США
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

США продовжують лідирувати за кількістю заражень коронавірусом

У великих містах США, де складається найскладніша ситуація з пандемією коронавірусу, з'являються ознаки поліпшення. Про це на брифінгу заявив віце-президент США Майк Пенс.

У зв'язку з цим він закликав всіх американців "подвоїти свої зусилля і зробити все можливе" для того, щоб захистити себе і суспільство від коронавірусу.

"За першими цифрами, які ми отримуємо з великого Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Нового Орлеана, Детройта і Чикаго з'являються деякі ознаки вирівнювання, прогресу", - сказав Трамп.

Зазначимо, що США продовжують лідирувати за кількістю заражень коронавірусом. За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в цій країні вже захворіли майже 399 тисяч осіб, більше 12 тисяч людей померли.

Нагадаємо, США почали відчувати вакцину від коронавірусу. Близько 40 здорових добровольців будуть брати участь у двох випробуваннях, які будуть проходити у Філадельфії і Канзас-Сіті. Першу дозу вакцини від інфекції вони прийняли в понеділок, 6 квітня.

Також повідомлялося, що США можуть отримати вакцину від коронавірусу до весни 2021 року. Зараз різні вакцини знаходяться на першому етапі тестування.

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