Трамп очікує, що саміт G7 стане найяскравішим прикладом повторного відкриття економіки

Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

Всі лідери G7 підтримують проведення саміту

Президент США Дональд Трамп очікує, що проведення саміту лідерів країн G7 у США наприкінці червня стане "найяскравішим прикладом повторного відкриття економіки". Саміт запланований на кінець червня.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У прес-службі Трампа запевняють, що всі світові лідери, які зберуться на саміт в Білому домі, будуть надійно захищені.

"Ми хочемо, щоб це сталося, ми думаємо, що це станеться, і поки що всі іноземні лідери підтримують цю ідею", - повідомила прес-секретар.

Як відомо, до складу G7 входять США, Італія, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Великобританія.

Раніше повідомлялося, що лідери всіх країн зацікавлені в особистій зустрічі замість проведення саміту в онлайн-форматі.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп запропонував нове місце проведення майбутнього саміту G7.

Нагадаємо, раніше лідери країн "Великої сімки" (G7) домовилися про відновлення економічної активності на тлі пандемії коронавіруса.

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Автор: Инна Собора