США розглядають плани проведення саміту G7 в Білому домі, - Трамп

За словами Дональда Трампа, ситуація навколо пандемії поліпшується не тільки в США, але і в інших країнах "сімки"

Саміт "Великої сімки" (G7) в очному форматі ймовірно відбудеться в Білому домі. При цьому він додав, що є ймовірність того, що зустріч відбудеться в Кемп-Девіді.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, передає Fox News.

Американський президент пояснив, що ситуація навколо пандемії COVID-19 поліпшується не тільки в США, але і в інших країнах "сімки".

"Схоже, що (саміт - ред.) G7 може відбутися. Ми оголосимо дещо на початку наступного тижня. Ймовірно, він пройде в окрузі Колумбія, в Білому домі, але є також невелика ймовірність того, що він відбудеться в Кемп-Девіді", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп запропонував провести саміт G7 у своїй заміській резиденції Кемп-Девід.

Відзначимо, що раніше в. о. керівника апарату Білого дому Мік Малвені заявив, що в цьому році Дональд Трамп проведе саміт "Великої сімки" на курорті для гри в гольф Trump National Doral біля Майамі.

Крім того, лідери країн "Великої сімки" (G7) заявили про необхідність реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Автор: Валерія Мрачковська