Трамп заперечує порушення закону під час розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що не порушував закон під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Трамп написав у Twitter.

ЗМІ раніше писали, що під час розмови Трамп міг неодноразово наполягати на розслідуванні в Україні дій політика від Демократичної партії США і колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Трамп заявив, що в його телефонній розмові з Зеленським не було будь-яких незаконних вимог до української влади.

"Фейкові ЗМІ та їх партнер, Демократична партія, хочуть триматися подалі від вимоги Джо Байдена, щоб український уряд звільнив прокурора, який вів розслідування проти його сина, або вони не отримають велику кількість грошей від США... Тому вони сфабрикували історію про мене і рутинну бесіду, яку я провів з новим президентом України. Не було сказано нічого, що було б неправильним, але вимога Байдена, з іншого боку, була повною катастрофою. Фейкові ЗМІ знають це, але не хочуть повідомляти! ", - написав він.

Нагадаємо, раніше Адміністрація президента США відмовилася надати інформацію Конгресу про скарги, яка була подана співробітником розвідки щодо Трампа. Відомо, що вона стосувалася приватної розмови президента США з "іноземним лідером".

До цього адвокат американського лідера Рудольф Джуліані визнав факт того, що просив влади України провести розслідування щодо Джо Байдена. На початку місяця в США почалося розслідування щодо можливого тиску з боку Трампа на Зеленського. Нібито президент США вимагав продовжити розслідування відносно сина Джо Байдена Хантера, який був членом правління газової компанії Burisma. Передбачається, що він ухилявся від сплати податків.