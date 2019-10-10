Трамп відреагував на заяву Байдена про імпічмент

Президент США Дональд Трамп відповів на заяву колишнього віце-президента США Джо Байдена, який закликав оголосити йому імпічмент. Повідомлення було опубліковано в Twitter американського лідера, передає РБК-Україна.

Трамп назвав екс-віце-президента США сонним і наголосив, що його передвиборча кампанія зазнає невдачі.

"Так шкода бачити сонного Джо Байдена, який зі своїм сином Хантером на шкоду американському платнику податків пограбував щонайменше дві країни на мільйони доларів і закликає до мого імпічменту. Я нічого поганого не робив", - написав він.

Трамп додав, що провальна кампанія не залишила Байдену іншого вибору, як говорити про імпічмент чинного президента США.

Зазначимо, що Трамп часто називає Байдена "сонним", натякаючи на те, що той не здатний швидко реагувати і відповідати на питання.

Крім того Трамп заявив, що лише 25% американців хочуть його імпічменту.

"Це досить мало, враховуючи обсяг висвітлення фейкових новин, але досить багато, враховуючи той факт, що я нічого не зробив неправильно. Це всього лише продовження найбільшого шахрайського полювання на відьом в історії нашої країни", - наголосив американський президент.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден вперше підтримав імпічмент президента, заявивши, що Дональда Трампа слід притягнути до відповідальності.

Нещодавно Трамп зізнався в Білому домі офіційно заявили про відмову співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент Трампа.

один з основних кандидатів у президенти США від Демократів Джо Байден зазначив, що дасть Конгресу можливість робити свою роботу з процедурою імпічменту чинного президента.