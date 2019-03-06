Трамп відреагував на відмову Клінтон від участі у виборах США

Трамп написав, що йому буде не вистачати Клінтон

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отказ бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дональда Трампа.

Хиллари Клинтон не стала выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2020 году.

"Жаль, это значит, мне не доведется соперничать с ней снова? Ее будет очень не хватать", - написал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Хилари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США.

Она также отметила, что обеспокоена положением дел в стране и никогда в жизни еще не видела столь сильного разделения в обществе. Она также подчеркнула, что выступит в поддержку кандидата от Демократической партии.

РБК-Украина писало, что Клинтон может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году. В частности, телеканал CNN заявлял об этом со ссылкой на нескольких источников.

Клинтон активно критикует политику Трампа, в частности за то, что Белый дом практически никак не ответил на вмешательство России в выборы.