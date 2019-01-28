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Хілларі Клінтон може висунути свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році

Новини » Політика    28.01.2019 - 05:44
Хілларі Клінтон може висунути свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році
Фото: Хіларі Клінтон (Scanpix)

Клінтон враховує нинішню стуацию з розслідуванням російського втручання в американські вибори

Американський політик Хілларі Клінтон, кандидат на виборах президента США в 2016 році, не виключає можливість взяти участь у виборах президента і в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як зазначив журналіст телеканалу Джефф Зелені, три різних джерела на цьому тижні повідомили йому, що, враховуючи останні події в США, Клінтон "не готова розпрощатися з ідеєю стати президентом".

"Три людини сказали мені на цьому тижні, що вона заявляє про те, що останні новини в США, зокрема затримання Роджера Стоуна, підштовхнули її до роздумів про те, що не варто остаточно відмовлятися від ідеї стати президентом", - зазначив журналіст.

Зазначимо, колишній радник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун був затриманий у штаті Флорида в рамках розслідування про російське втручання в президентські вибори 2016 року. Серед семи пунктів звинувачень - дача помилкових показань і тиск на свідків.

Нагадаємо, раніше представник Демократичної партії Сполучених штатів Хуліан Кастро заявив про висунення своєї кандидатури на наступних виборах президента США в 2020 році.

Представник демократів заявив про висування на пост президента США Трамп хотів почати розслідування проти Клінтон, - NYT
Новини України Президент СШАХиллари Клинтон
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