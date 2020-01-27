Трамп відреагував на загибель Кобі Брайанта

Президент США Дональд Трамп прокоментував загибель легендарного американського баскетболіста Кобі Брайанта. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа Twitter.

Він назвав жахливою новину про авіакатастрофу.

"Повідомляють, що великий баскетболіст Кобі Брайант і троє інших загинули в результаті катастрофи вертольота в Каліфорнії. Це жахливі новини!", - написав Трамп.

Брайанту був 41 рік. Всю свою кар'єру (з 1996 по 2016 рік) він виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Брайант завершив ігрову кар'єру в 2016 році. Він п'ять разів ставав чемпіоном НБА в складі "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 році був визнаний найціннішим гравцем НБА, в 2009 і 2010 роках - найціннішим гравцем фіналу НБА у складі збірної США Брайант двічі вигравав Олімпійські ігри (2008, 2012). Він займає четверте місце в списку найрезультативніших гравців в історії НБА (33643 очки), 18 разів брав участь у Матчах зірок НБА.

В 2018 році він отримав премію "Оскар" за кращий анімаційний короткометражний фільм "Дорогий баскетбол".

Нагадаємо, вертоліт з Брайантом впав в горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту було ще чотири людини, в тому числі 13-річна дочка баскетболіста. Всі вони загинули.

Раніше вертолет MH-60 Військово-морських сил США здійснив посадку на воду біля берегів японського острова Окінава. За даними місцевих чиновників, вертоліт приземлився близько 16:25 за місцевим часом (9:25 за київським часом) 25 січня в 150 км на схід від узбережжя Окінави. Всі п'ять членів екіпажу американського вертольота були врятовані і доставлені в табір морської піхоти США.