Трамп скасував з'їзд республіканців, де оголосять кандидата в президенти

Республіканська партія США відмовилася від проведення частини передвиборчого з'їзду в штаті Флорида. Таке рішення було ухвалене через небезпеку поширення коронавірусної інфекції,

Про це повідомив президент країни Дональд Трамп в ході прес-конференції, йдеться на сайті Білого дому.

На прийдешньому з'їзді мають оголосити, чи буде Трамп кандидатом в президенти від Республіканської партії на виборах.

"Зараз невідповідний час для проведення цього заходу, враховуючи спалах захворюваності у Флориді. Проводити великий з'їзд - не на часі", - заявив Трамп.

При цьому делегати партії проведуть зустріч в штаті Північна Кароліна, додав глава держави.

Нагадаємо, у середині червня Трамп заявив про відновлення передвиборчих мітингів після тримісячної перерви.

Пізніше стало відомо, що у працівників передвиборчого штабу Трампа, які готували мітинг президента з виборцями в штаті Оклахома, виявили коронавірус.

Раніше кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що відмовляється від проведення передвиборчих мітингів до самих виборів у листопаді 2020 року.