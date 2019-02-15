Трамп може відкласти підвищення мит на китайські товари

Нові мита на товари з Китаю можуть ввести на 60 днів пізніше

Президент Соединенных Штатов может отсрочить введение повышенных таможенных тарифов для товаров из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников издания, скрок, на который Трамп может отложить повышение пошлин, составит 60 дней.

"Президент Дональд Трамп рассматривает возможность отложить дедлайн по внедрению более высоких пошлин на китайский импорт на 60 дней, поскольку две крупнейшие экономики мира пытаются договориться о решении своих торговых споров", - пишет Bloomberg.

Предполагается, что таким образом у представителей Вашингтона и Пекина появится больше времени для достижения соответствующих договоренностей.

Изначально в Китае предлагали продление торгового перемирия на 90 суток, однако в Вашингтоне на это предложение не согласились.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что США повысят таможенные пошлины на китайские товары, если торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном не приведут к консенсусу к 1 марта.