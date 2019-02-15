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Трамп може відкласти підвищення мит на китайські товари

Новини » Політика    15.02.2019 - 04:35
Трамп може відкласти підвищення мит на китайські товари
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Нові мита на товари з Китаю можуть ввести на 60 днів пізніше

Президент Сполучених Штатів може відстрочити введення підвищених митних тарифів для товарів з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел видання, термін, на який Трамп може відкласти підвищення мит, становитиме 60 днів.

"Президент Дональд Трамп розглядає можливість відкласти дедлайн щодо впровадження більш високих мит на китайський імпорт на 60 днів, оскільки дві найбільші економіки світу намагаються домовитися про вирішення своїх торгових суперечок", - пише Bloomberg.

Передбачається, що таким чином у представників Вашингтона і Пекіна з'явиться більше часу для досягнення відповідних домовленостей.

Спочатку в Китаї пропонували продовження торгового перемир'я на 90 діб, однак у Вашингтоні на цю пропозицію не погодилися.

Нагадаємо, раніше в Білому домі повідомили, що США підвищать мита на китайські товари, якщо торговельні переговори між Пекіном і Вашингтоном не призведуть до консенсусу до 1 березня.

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