Трамп відкритий до нових переговорів з Кім Чен Ином, - Болтон

При цьому інформації про нові переговори поки немає

Президент США Дональд Трамп готов к продолжению диалога с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном по денуклеаризации полуострова. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

По словам Болтона, "президент явно открыт для новых переговоров. Посмотрим, когда они будут запланированы и как будут подготавливаться".

Напомним, источники АР сообщили, что КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ после провальных переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме. При этом Пхеньян обещал еще на первом саммите лидеров Северной Кореи и США в прошлом году демонтировать объект полностью.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут искать способы, чтобы нарастить санкции, если северокорейские власти не откажутся от своей ядерной программы.

Трамп будет очень разочарован в главе Северной Кореи Ким Чен Ыне, если информация о восстановлении ракетного полигона в КНДР подтвердится. В то же время Трамп считает, что говорить о восстановлении Северной Кореей ядерных испытаний еще слишком рано.