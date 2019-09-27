Трамп відмовився знімати санкції з Ірану в обмін на переговори

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Раніше іранський президент заявив, що Трамп скасує всі санкції в обмін на переговори

Президент США Дональд Трамп відповів відмовою на пропозицію Ірану зняти з країни всі санкції в обмін на проведення зустрічі. Про це написав американський лідер в Twitter.

При цьому, президент Ірану Хасана Роухани раніше заявив, що Дональд Трамп сам запропонував скасувати санкції проти Ірану в обмін на початок переговорів.

"Іран захотів, щоб я зняв всі накладені санкції, щоб зустрітися. Я, звичайно, відповів відмовою", - написав Трамп у відповідь на висловлювання президента Ірану.

Нагадаємо, президент Ірану Хасан Рухани заявив, що під час його перебування у Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН офіційні особи США запропонували зняти всі санкції проти Ірану в обмін на переговори, але Тегеран відмовився.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час свого виступу на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп закликав світові країни посилити економічний тиск проти Ірану.

Також повідомлялося, що президенти США та Ірану відмовилися від особистої зустрічі під час Генеральної асамблеї ООН.