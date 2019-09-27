США запропонували зняти всі санкції проти Ірану, - Рухані

Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Тегеран відмовився від пропозиції з-за "токсичної атмосфери"

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що під час його перебування у Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН офіційні особи США запропонували зняти всі санкції проти Ірану в обмін на переговори, але Тегеран відмовився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Рухані, зустріч з офіційними особами США сталася за наполяганням Німеччини, Великобританії та Франції. Президент Ірану був готовий до переговорів, але не в атмосфері санкцій і тиску.

"Це було для обговорення, які санкції будуть скасовані, і вони (Сполучені Штати - ред.) чітко заявили, що ми скасуємо всі санкції. Це діяння було неприйнятним в атмосфері санкцій та токсичної атмосфери максимального тиску. Навіть якщо ми хочемо вести переговори з американцями в рамках 5+1, не можна передбачити, яким буде кінець і результат цих переговорів", - заявив Рухані.

Нагадаємо, під час свого виступу на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп закликав світові країни посилити економічний тиск проти Ірану.

Також повідомлялося, що президенти США та Ірану відмовилися від особистої зустрічі під час Генеральної асамблеї ООН.