Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву с конкретными заданиями, - WSJ

По словам инсайдеров, решение направить Рэтклиффа в Москву принял лично Дональд Трамп.

Более того, глава Белого дома не сообщил о деталях миссии части своих ближайших советников и даже военному руководству.

Союзники Вашингтона в Европе тоже не знали о планах американского лидера.

Президент США обратился к директору ЦРУ после того, как предыдущие попытки добиться прекращения войны России против Украины оказались тщетными.

Трампа беспокоит то, что Москва усилила удары по Украине, все активнее поддерживает иранский режим и не демонстрирует готовность к улучшению экономических отношений с США.

Прежде всего, Рэтклифф должен был передать Кремлю, что Вашингтон не отказывается от обязательств по статье 5 НАТО, то есть готов защищать своих союзников в случае нападения РФ.

После общения главы ЦРУ с представителями российских спецслужб Трамп выступил с громким публичным заявлением.

"Он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) не будет нападать на территорию НАТО", - заверил президент США.

Более того, отдельной темой переговоров Ретклиффа стало возможное возобновление диалога между Украиной и РФ по завершению войны.

Как известно, впоследствии глава ОПУ Кирилл Буданов сообщил, что переговорный процесс может возобновиться уже в сентябре.

Также глава ЦРУ призвал Москву не углублять экономическое и сотрудничество с Ираном. Такой призыв прозвучал на фоне ужесточения американских санкций против Тегерана.