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Трамп спростував інформацію про плани звільнити главу МОЗ США

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 04:57
Трамп спростував інформацію про плани звільнити главу МОЗ США
Фото: Алекс Азар (voiceofpeopletoday.com)

За словами Трампа, Азар справляється зі своєю роботою

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про можливе звільнення глави Мінохоронздоров'я США Алекса Азара через нібито скоєні ним помилки у боротьбі з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Трамп зазначив, що Азар чудово справляється з своєю роботою.

"Повідомлення про те, що я звільню міністра охорони здоров'я Алекса Азара, - це фейкові новини", - повідомив Трамп.

Президент США зазначив, що ЗМІ знають про це, але "відчайдушно намагаються створити видимість хаосу і безладу".

Раніше видання Politico повідомило, що чиновники Білого дому розглядають план заміни міністра охорони здоров'я і соціальних служб Алекса Азара через погану боротьбу з поширенням коронавіруса на території США.

Нагадаємо, США підтверджені 938 072 випадків коронавіруса, 53 391 людина померла.

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