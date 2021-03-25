Байден має намір балотуватися на другий термін
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про намір балотуватися на другий термін. Президентські вибори в США відбудуться у 2024 році.
"Я планую йти на наступні вибори. Я сподіваюся на це", - заявив американський президент.
При цьому він додав, що сподівається на те, щоб кандидатом у віце-президенти на виборах у 2024 році буде Камала Харріс. Водночас Байден заявив, що не знає, чи буде його суперником на наступних виборах 45 президент США Дональд Трамп.
Зазначимо, що 20 січня перед інавгурацією Джо Байдена Трамп натякнув на плани щодо повернення в Білий дім як президента.
"Ми повернемося тим чи іншим способом... Вдалою життя, ми скоро побачимося", - заявив Трамп.