Трамп визначився з кандидатурою на пост міністра енергетики

Президент США Дональд Трамп запропонує кандидатуру заступника міністра енергетики Сполучених Штатів Дена Бруєтта на посаду глави відомства замість Ріка Перрі, який подав у відставку . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.

Бруєтта у сфері енергетики не має аналогів.

"Я радий запропонувати заступника міністра Дена Бруєтта на посаду міністра. Досвід Дена в цій галузі не має аналогів. Абсолютний професіонал. Я не сумніваюся, що Ден відмінно попрацює", - написав Трамп.

Трамп також подякував

Нагадаємо, міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що подає у відставку.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики США Рік Перрі обговорював з адвокатом американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані можливе втручання України в американську президентську кампанію в 2016 році.

РБК-Україна писало, що в травні 2019 року Білий дім передав повноваження в проведенні політики США по Україні спецпредставникові США Курту Волкер, міністру енергетики Ріка Перрі і послу США при Євросоюзі Гордону Сонленду.