Трамп визначився з кандидатом на голову Всесвітнього банку, - Politico

Світовий банк може очолити Девід Мэлпас

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост главы Всемирного банка, им станет замминистра финансов по международным делам Дэвид Мэлпас. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным источников Politico в американской администрации, Трамп объявит о своем выборе завтра, 6 февраля. Также сообщается, что с понедельника его администрация начала направлять обращения к странам-участницам Всемирного банка с просьбой поддержать кандидатуру Мэлпаса.

Напомним, в середине января сообщалось, что кандидатуру Иванки Трамп рассматривают на пост главы Всемирного банка. Однако в Белом доме оперативно опровергли выдвижение дочери президента США. В то же время представитель администрации Трампа добавил, что чиновники из Минфина США лично обратились к Иванке с просьбой помочь в проведении выборов главы банка.

7 февраля руководитель Всемирного банка Джим Ен Ким объявил об отставке после более шести лет на этой должности. С 1 февраля временно исполняющим обязанности президента стала главный исполнительный директор, болгарский экономист Кристалина Георгиева.