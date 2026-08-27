Трамп объявил в США чрезвычайное положение: что произошло

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал Указ о защите безопасности, целостности и надежности электрооборудования систем большой энергетической мощности, используемый в Соединенных Штатах, в частности от вмешательства иностранных субъектов", - сообщается на сайте Белого дома.

Что важно понимать, этот указ президента США предусматривает введение чрезвычайного положения из-за "необычной и чрезвычайной" угрозы со стороны электрооборудования для мощных энергетических систем.

Для уменьшения рисков указ, в частности, ограничивает приобретение и установку в США отдельных видов иностранного электрооборудования, предназначенного для оптовых энергосистем.

Ограничения также касаются связанного с таким оборудованием критически важного программного обеспечения и цифровых технологий, которые могут создавать угрозу кибербезопасности или использоваться для вмешательства в работу энергосистем.

Документ включает соглашения с иностранными гражданами, если они создают значительный риск саботажа, несанкционированного доступа или других вмешательств, которые могут иметь серьезные последствия для безопасности и устойчивости критической инфраструктуры США.

В то же время, действие указа не распространяется на объекты местного распределения электроэнергии.

Также министру энергетики США предоставляется право после консультаций с другими членами правительства устанавливать дополнительные условия использования и эксплуатации такого оборудования.

Кроме того, министр энергетики должен разработать необходимые правила для реализации указа, определить оборудование оптовых энергосистем, которое может представлять потенциальную угрозу, и подготовить рекомендации по устранению соответствующих рисков.