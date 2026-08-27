RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп объявил в США чрезвычайное положение: что произошло

10:56 27.08.2026 Чт
2 мин
Что известно о неожиданном решении президента США?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп объявил в Штатах чрезвычайное положение для защиты энергетической системы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал Указ о защите безопасности, целостности и надежности электрооборудования систем большой энергетической мощности, используемый в Соединенных Штатах, в частности от вмешательства иностранных субъектов", - сообщается на сайте Белого дома.

Что важно понимать, этот указ президента США предусматривает введение чрезвычайного положения из-за "необычной и чрезвычайной" угрозы со стороны электрооборудования для мощных энергетических систем.

Для уменьшения рисков указ, в частности, ограничивает приобретение и установку в США отдельных видов иностранного электрооборудования, предназначенного для оптовых энергосистем.

Ограничения также касаются связанного с таким оборудованием критически важного программного обеспечения и цифровых технологий, которые могут создавать угрозу кибербезопасности или использоваться для вмешательства в работу энергосистем.

Документ включает соглашения с иностранными гражданами, если они создают значительный риск саботажа, несанкционированного доступа или других вмешательств, которые могут иметь серьезные последствия для безопасности и устойчивости критической инфраструктуры США.

В то же время, действие указа не распространяется на объекты местного распределения электроэнергии.

Также министру энергетики США предоставляется право после консультаций с другими членами правительства устанавливать дополнительные условия использования и эксплуатации такого оборудования.

Кроме того, министр энергетики должен разработать необходимые правила для реализации указа, определить оборудование оптовых энергосистем, которое может представлять потенциальную угрозу, и подготовить рекомендации по устранению соответствующих рисков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиЧрезвычайное положение