Трамп объявил о решении, которого требовал Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями "Хезболлы" стороны согласились прекратить боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.
По словам американского президента, он провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, после которого было принято решение не направлять израильские войска в Бейрут.
"Я провел очень плодотворный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и войска в Бейрут не будут направлены, а те войска, которые уже отправились туда, уже вернули обратно", - написал Трамп.
Также президент США сообщил о контактах через посредников с представителями "Хезболлы".
По его словам, стороны согласились прекратить взаимные атаки.
"Через высокопоставленных представителей я провел очень плодотворный разговор с "Хезболлой", и они согласились, что все боевые действия будут прекращены - Израиль не будет на них нападать, а они не будут нападать на Израиль", - заявил американский лидер.
Именно деэскалации в Ливане ранее требовал Иран для продолжения переговоров с Вашингтоном.
В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац уточнил, что в Иерусалиме рассматривают договоренность как сдерживающий механизм, а не отказ от силового ответа.
"Трамп принял сформулированное нами уравнение, согласно которому обстрел наших населенных пунктов означает бомбардировку Бейрута. Именно это подразумевается в его заявлении", - подчеркнул Кац.
В свою очередь Нетаньяху сообщил, что предупредил Трампа о готовности Израиля нанести удары по Бейруту, если "Хезболла" продолжит атаки.
"Сегодня вечером я разговаривал с президентом Трампом и сообщил ему, что если "Хезболла" не прекратит нападать на наши города и наших граждан, Израиль нанесет удар по террористическим объектам в Бейруте. Наша позиция по этому вопросу остается неизменной", - заявил израильский премьер.
При этом он подчеркнул, что Армия обороны Израиля продолжит операции на юге Ливана в соответствии с утвержденными планами.
Напомним, ранее Иран приостановил переговоры с США из-за обострения боевых действий в Ливане. В Тегеране заявили, что не вернутся к диалогу, пока не прекратятся израильские военные операции в регионе.
Зато Трамп заявил, что Иран официально не сообщал Вашингтону о прекращении переговорного процесса. Он также подчеркнул, что США не намерены переходить к новой масштабной военной эскалации.
Впоследствии президент США сообщил, что переговоры с Ираном продолжаются "в быстром темпе", однако не раскрыл подробностей возможных договоренностей между сторонами.