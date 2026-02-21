Трамп объявил о новом повышении тарифов для стран мира: как сильно они выросли

Президент США Дональд Трамп после решения Верховного мсуда об отмене введенных им тарифов заявил, что поднимает все уже действующие тарифы до 15% - мол, заключение суда это позволяет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в собственной соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что свое решение принимает якобы на основе "детального и полного анализа абсурдного, плохо написанного и чрезвычайно антиамериканского решения", которое принял по его тарифам Верховный суд.
"Позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что я, как Президент Соединенных Штатов Америки, с немедленным вступлением в силу повышаю 10% мировой тариф на страны, многие из которых десятилетиями "обдирали" США безнаказанно (пока не появился я!), до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня в 15%", - написал он.
Отдельно Трамп добавил, что считает "героями" всех судей, проголосовавших против решения о запрете тарифов - то есть трех из девяти судей.
"Мой новый герой - судья Верховного суда США Бретт Кавано, и, конечно, судьи Кларенс Томас и Сэмюэл Алито. Нет никаких сомнений ни у кого, что они хотят сделать Америку снова великой!", - написал президент США.
Напомним, ранее Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом против большинства стран мира. Судьи большинством голосов (6-3) постановили, что одностороннее введение тарифов превышает президентские полномочия, поэтому тарифы будут отменены.
Однако Трамп мгновенно нашел лазейку для введения тарифов благодаря торговому закону США и его разделу 122. Последний дает президенту США право вводить временные тарифы (пошлины) до 15% или квоты на импорт в случае, если у страны возникают серьезные проблемы с платежным балансом.
Поэтому уже 20 февраля Трамп объявил о том, что США вводят новые глобальные тарифы в 10% против всех стран мира. При этом он подчеркнул, что новые тарифы никоим образом не нарушают законодательство.