Трамп объявил о новом повышении тарифов для стран мира: как сильно они выросли

Трамп заявил, что свое решение принимает якобы на основе "детального и полного анализа абсурдного, плохо написанного и чрезвычайно антиамериканского решения", которое принял по его тарифам Верховный суд.

"Позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что я, как Президент Соединенных Штатов Америки, с немедленным вступлением в силу повышаю 10% мировой тариф на страны, многие из которых десятилетиями "обдирали" США безнаказанно (пока не появился я!), до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня в 15%", - написал он.

Отдельно Трамп добавил, что считает "героями" всех судей, проголосовавших против решения о запрете тарифов - то есть трех из девяти судей.

"Мой новый герой - судья Верховного суда США Бретт Кавано, и, конечно, судьи Кларенс Томас и Сэмюэл Алито. Нет никаких сомнений ни у кого, что они хотят сделать Америку снова великой!", - написал президент США.