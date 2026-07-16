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Трамп объявит о вмешательстве Китая в выборы, - СМИ

09:27 16.07.2026 Чт
2 мин
Какие факторы может назвать президент США?
aimg Елена Чупровская
Трамп объявит о вмешательстве Китая в выборы, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп выступит с речью в прайм-тайм, и часть выступления коснется ранее неведомого возможного вмешательства Китая в выборы в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Что известно о заявлении Трампа

По данным источников, знакомых с вопросом, Трамп планирует заявить, что Пекин скомпрометировал данные американских избирателей.

Кроме того, ожидаются обвинения, что ЦРУ знало об этих действиях, но не поделилось этой информацией с президентом во время его первого срока.

Среди аудитории выступления ожидаются члены кабинета президента. На событие пригласили руководителей таких структур:

  • ЦРУ;
  • ФБР;
  • Офиса директора национальной разведки;
  • Министерство внутренней безопасности.

Реакция Белого дома

Пресссекретарь Белого дома Каролина Ливитт прокомментировала ожидания вокруг речи так:

"Как всегда, анонимные источники спекулируют по поводу того, что президент Трамп скажет во время своей речи в четверг вечером. Правда в том, что никто еще не знает, что в конце концов скажет президент Трамп, поэтому всем следует прислушаться", - заявила Ливитт.

Трамп анонсировал выступление в прайм-тайме в начале этой недели. Детали содержания он раскрывать не стал, однако намекнул, что речь будет сосредоточена на теме выборов.

Президент и в дальнейшем ошибочно настаивает, что выборы 2020 года были у него "украдены" из-за массовых фальсификаций.

Спор о роли Китая в выборах 2020 года

Вопрос возможного участия Китая в выборах 2020 уже вызвал дискуссии среди американских разведчиков.

В оценке Национального совета разведки, опубликованной в начале 2021 года, разведывательное сообщество США с высокой уверенностью пришло к выводу, что Китай не пытался повлиять на результат выборов.

Причина - в Пекине решили, что ни победа Джо Байдена, ни победа Трампа не были достаточно выгодны, чтобы рисковать быть пойманными на вмешательстве. По данным разведки, Китай также не вмешивался в избирательную инфраструктуру, включая подсчет голосов.

В оценке все же есть "мнение меньшинства". Национальный разведывательный директор по вопросам кибербезопасности с "умеренной уверенностью" считал, что Китай пытался взорвать переизбрание Трампа в 2020 году - преимущественно через социальные сети и официальные заявления.

Ранее сообщалось, что Трамп склоняется к расширению военных полномочий . Речь шла о возможном усилении роли военных структур по его решению.

Между тем Трамп также публично выражал сомнения в том, сможет ли вице-президент Джей Ди Венс возглавить соответствующее направление в будущем.

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