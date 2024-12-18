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Трамп официально одержал победу на выборах президента США

Среда 18 декабря 2024 01:37
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Трамп официально одержал победу на выборах президента США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Дональд Трамп 17 декабря официально закрепил за собой пост президента США. Он набрал необходимые 270 голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, во вторник выборщики Техаса на встрече в Остине присудили Трампу 40 голосов выборщиков штата. Это дало возможность окончательно подтвердить и закрепить за республиканцем победу.

И хоть Дональд Трамп выиграл выборы 5 ноября, однако его победа официально была оформлена лишь 17 декабря, когда Коллегия выборщиков собралась по всей стране в рамках конституционного процесса, чтобы официально избрать президента.

Отметим, что для победы на выборах президента США необходимо набрать 270 из 538 голосов выборщиков. На ноябрьских выборах Трамп набрал 312 голосов, а вице-президент Камала Харрис - 226. До сих пор каждый выборщик голосовал за того кандидата, которого он избран представлять.

Теперь же голоса каждого штата будут отправлены в Конгресс. Законодатели встретятся на совместном заседании 6 января, чтобы официально подсчитать голоса выборщиков и официально объявить Трампа и сенатора штата Огайо Джей Ди Вэнса следующими президентом и вице-президентом. Трамп и Вэнс вступят в должность в полдень 20 января 2025 года.

Напомним, недавно в СМИ стало известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию руководителя КНР Си Цзиньпина. Предложение, как утверждается, было сделано еще в ноябре.

Однако, спустя день CBS NEWS уже написало, что китайский лидер не поедет и не будет присутствовать в качестве гостям. Вместо этого мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга, как это бывает обычно.

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