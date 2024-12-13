Си Цзиньпин не будет на инаугурации Трампа, - CBS News

Вчера стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил главу КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января. Однако китайский лидер не поедет и не будет присутствовать в качестве гостя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга, как это бывает обычно. Кроме того, по словам источников CBS, к ним могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина.

"Должностные лица инаугурации назначили персонал, который будет заниматься дипломатическим протоколом на торжествах", - добавило издание.

Приглашение Си, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох и Пекин, и союзников США. Китайские чиновники, которые привыкли к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались в недоумении относительно намерений Трампа. Приглашение поступило в и без того напряженный период между странами.

Несколько западных дипломатов были удивлены решением пригласить Си, учитывая различные взгляды на Китай среди членов команды Трампа. По словам чиновников, это может стать источником напряженности как внутри администрации, так и в геополитических отношениях.