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Трамп схвалив кібератаку на ракетні системи Ірану


Таким чином США відповіли на знищення їх безпілотника

Президент США Дональд Трамп схвалив наступальний кібер-удар, який відключив комп'ютерні системи Ірану, використовувані для керування запуском ракет. Як інформує РБК-Україна, про це пише газета The Washington Post.

Ці дані газеті повідомили джерела, обізнані в даному питанні. Вони відзначили, що Трамп зробив це після того, як відмовився від військового нападу у відповідь на збитий в четвер безпілотний літальний апарат США в Оманській затоці.

Джерела стверджують, що кібер-удари, були розпочаті ввечері в четвер, 20 червня, співробітниками американського кіберкомандування. Кібер-операція проти Корпусу вартових ісламської революції координувалася з Центральним командуванням США, військовою організацією, що здійснює діяльність на всьому Близькому Сході.

Операція не призвела до жертв серед цивільного населення, що могло б статися в разі нанесення звичайного удару, який Трамп скасував.

Нагадаємо, раніше видання Yahoo повідомило, що кіберкомандування Сполучених Штатів провело відповідну кібератаку на іранську шпигунську групу, яка підтримувала атаку на танкери.

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