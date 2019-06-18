США готуються направити більше військ на Близький Схід, - Reuters

Ілюстративне фото: військовий армії США (wikimedia.org)

Причиною є ситуація навколо Ірану

Сполучені Штати готуються направити додаткові війська на Близький Схід в зв'язку з напруженою ситуацією з Іраном. Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

Джерелами агентства на умовах анонімності виступили два представники США. Це, за даними джерел, має стати відповіддю на зростаючу стурбованість з приводу Ірану, який Вашингтон звинувачує у нападах на нафтові танкери в Османському затоці.

Чиновники не повідомили, скільки військ буде розгорнуто, і не уточнили терміни розгортання.

Нагадаємо, в Оманській затоці 13 червня напали на норвезький і сінгапурський нафтові танкери. Це сталося через місяць після того, як в результаті диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

Незабаром члени Ради безпеки ООН зібралися на екстрене засідання з цього приводу і засудили атаку на два нафтові танкери, закликавши ретельно розслідувати цей інцидент.

При цьому президент США Дональд Трамп заявив, що за атакою на танкери в Оманській затоці стояв Іран. Так він прокоментував випущене ВМС США відео, яке демонструє, як моряки з іранського катери знімають з борту одного з танкерів щось, що нагадує нерозірвану магнітну міну.