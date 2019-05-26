Трамп оскаржить рішення суду, яке блокує будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США вважає, що таке рішення загрожує безпеці країни

Президент США Дональд Трамп заявив, що оскаржить рішення суду, який заблокував виділення 1 млрд доларів на будівництво окремих ділянок стіни на кордоні з Мексикою. Про це Трамп написав у своєму Twitter.



За його словами, рішення, винесене суддею, призначеним колишнім президентом Обамою, суперечить безпеки кордонів країни.

"Воно спрямоване на підтримку злочинності, наркотиків та торгівлі людьми", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, 25 травня Окружний суд заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики за рахунок коштів, залучених у результаті того, що американський президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації. Мова йде про дві ділянки стіни - 78 км в штаті Нью-Мексико і 8 км в Арізоні.

Раніше повідомлялося, що Трамп має намір звернутися до Конгресу США з проханням виділити в 2020 фінансовому році додаткові 8,6 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, що у 1,5 рази більше від суми, яку він просив направити в цьому році.