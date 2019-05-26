Трамп обжалует решение суда, которое блокирует строительство стены на границе с Мексикой

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США считает, что такое решение угрожает безопасности его страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что обжалует решение суда, который заблокировал выделение 1 млрд долларов на строительство отдельных участков стены на границе с Мексикой. Об этом Трамп написал в своем Twitter.



По его словам, решение, вынесенное судьей, назначенным бывшим президентом Обамой, противоречит безопасности границ страны.

"Оно направлено в поддержку преступности, наркотиков и торговли людьми", - отметил Трамп.

Напомним, 25 мая Окружной суд заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о двух участках стены - 78 км в штате Нью-Мексико и 8 км в Аризоне.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен обратиться в Конгресс США с просьбой выделить в 2020 финансовом году дополнительные 8,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, что в 1,5 раза больше от суммы, которую он просил направить в этом году.